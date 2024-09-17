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Белоруссия усилит таможенный контроль грузов на границе с Россией

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Таможенный контроль грузов на белорусско-российской границе будет усилен, заявил телеканалу "Беларусь 1" председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) республики Владимир Орловский.

"Досмотровая техника есть в пунктах пропуска на западной границе и традиционно широко используется. Сканируются автомобили как грузовые, так и легковые, багаж граждан. Это у нас уже давно и очень эффективно применяется. В последнее время мы этот опыт распространяем на сканирование грузов, которые следуют с восточного направления", - рассказал он.

"Пока мы делаем это в Минске, но планируем в ближайшее время разместить такие сканеры и в наших восточных таможнях, в Витебском регионе, Могилевском", - добавил он.

Орловский пояснил, что такое решение принято, "потому что большинство товаров сейчас пересекает российско-белорусскую границу. Хоть товары иностранные, но ввозятся через российский участок. Поэтому и это направление мы тоже отрабатываем".

Белоруссия Владимир Орловский ГТК
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