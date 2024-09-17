Израиль собрался укрепить границу с Иорданией с помощью БПЛА и заграждений

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрабатывает комплекс мер для усиления режима контроля на границе с Иорданией, сообщил во вторник портал Ynet.

"ЦАХАЛ планирует защитить границу с Иорданией при помощи нового командования, заграждений и БПЛА. План ЦАХАЛ по укреплению границы впервые представят в предстоящие дни высокопоставленным сотрудникам в министерстве обороны и министерстве финансов", - говорится в сообщении.

Планируемые мероприятия будут состоять из трех этапов. Первый предусматривает установку сотен единиц технических средств, в том числе, радаров и камер. На втором этапе Израиль разместит у границы войска, которые смогут быстро перемещаться в любую точку, где зафиксировали проход неприятеля или провоз контрабанды. На третьем этапе ЦАХАЛ усилит возможности воздушных сил и займется пограничными заграждениями.

При этом ЦАХАЛ хочет сформировать новое территориальное командование, в подчинении которого будут находиться две-три дивизии, ответственные за охрану израильско-иорданской границы. Сейчас границу охраняют несколько батальонов, которых меняют на основе ротации.

Ynet напоминает, что за последние пять лет контрабандистам удалось перевезти через эту границу на Западный берег реки Иордан тысячи единиц оружия. Израильским военным удалось предотвратить сотни попыток контрабанды оружия. "На каждую успешную операцию против контрабандистов приходится, как минимум три-четыре успешных провоза контрабанды, и мы о них не знаем", - приводит портал слова неназванного представителя израильских служб безопасности.

По информации портала, спецподразделение "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции постепенно брало под контроль маршруты контрабанды для снабжения на Западном берегу реки Иордан палестинцев, выступающих против Израиля и Палестинской национальной администрации. Израильские военные опасаются, что на Западном берегу реки Иордан палестинцы станут активнее использовать взрывчатку, провозимую иранцами; опасность также представляет производство здесь взрывчатки из удобрений.