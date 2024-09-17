Германия выделит Украине 100 млн евро на энергоснабжение

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел ФРГ объявило о выделении Киеву дополнительной помощи в размере 100 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины в зимний период.

"Германия выделяет дополнительные 100 млн евро для энергоснабжения Украины в зимний период", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Германии в соцсети X.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал активизировать дипломатические усилия для урегулирования кризиса на Украине. Он отметил, что Россия должна присутствовать на следующей конференции по урегулированию кризиса.

После США Германия является вторым по объемам поставщиком военной помощи Украине. Однако правительство Шольца сталкивается с давлением в связи с общественной усталостью от кризиса.