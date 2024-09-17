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ЕС направил Португалии восемь пожарных самолетов для тушения лесных пожаров

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В связи с сильными лесными пожарами на севере Португалии власти страны активировали механизм гражданской защиты ЕС и получили в помощь восемь пожарных самолетов из Испании, Италии, Франции и Греции, сообщила Еврокомиссия (ЕК).

"ЕС полностью солидарен с Португалией. Наш быстрый ответ с восемью пожарными самолетами из четырех государств-членов подчеркивает силу европейского сотрудничества во время кризиса. Мы работаем круглосуточно, чтобы обеспечить необходимую поддержку тем, кто борется с пожарами на местах", - говорится в опубликованном во вторник заявлении члена ЕК по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что за нынешний пожароопасный сезон охваченная пожарами Португалия во второй раз обращается к механизму гражданской защиты ЕС.

Европейский координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) также направил офицера связи для содействия португальским властям. ERCC "активно следит за ситуацией и координирует доставку помощи", сообщают в Брюсселе.

ЕС Евросоюз Португалия
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