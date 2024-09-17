Туроператоры заметили аномальный рост цен в отелях Антальи в начале октября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены в отелях Антальи в этом году в начале октября выше, чем в сентябре, несмотря на приближение окончания сезона, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Как показал мониторинг, цены на пакетные туры в Турцию с размещением в отелях all inclusive в первой половине октября в этом году выше, чем были в августе на вторую половину сентября. Повышение составляет 10-15% в сегменте популярных отелей среднего уровня и 3-5% - у отелей уровня 5* делюкс. Туроператоры сообщают о повышенном спросе на отдых в Турции в этот период", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, на некоторые даты в первой половине октября трудно купить билеты в Анталью, причем чаще проблемы возникают с обратными билетами.

"Загрузка многих популярных отелей в этот период может быть высокой и из-за начала сезона корпоративных выездов и иных MICE-мероприятий - в некоторые большие отели заезжают группы от 150 до 1000 человек. И они же занимают места на рейсах", - сообщает АТОР.

По данным туроператоров, конец сентября - октябрь в Турции всегда пользовались высоком спросом. Загрузка в большинстве отелей почти 100% в этот период. Плюс в этом году в октябре много туров, приуроченных к школьным каникулам, что влияет на спрос и цены.

"Ряд туроператоров замечают, что высокий спрос на туры в первой половине октября наблюдается не только из Москвы. В этом году заметен "переток" части "летних" туристов на межсезонье, когда в Анталье еще тепло, а цены, особенно если бронировать осенний тур весной, - ниже летних. Многие туристы, кто не привязан в силу обстоятельств к летнему отдыху, уже не первый год предпочитают отдыхать в Турции именно осенью, когда погода наиболее комфортная по всем параметрам", - сообщают туроператоры.

По их данным, снижение цен в отелях Антальи может начаться лишь после 15 октября.

Как сообщалось, за первое полугодие в Турции отдохнули 3,5 млн российских туристов.