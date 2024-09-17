Поиск

Туроператоры заметили аномальный рост цен в отелях Антальи в начале октября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены в отелях Антальи в этом году в начале октября выше, чем в сентябре, несмотря на приближение окончания сезона, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Как показал мониторинг, цены на пакетные туры в Турцию с размещением в отелях all inclusive в первой половине октября в этом году выше, чем были в августе на вторую половину сентября. Повышение составляет 10-15% в сегменте популярных отелей среднего уровня и 3-5% - у отелей уровня 5* делюкс. Туроператоры сообщают о повышенном спросе на отдых в Турции в этот период", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, на некоторые даты в первой половине октября трудно купить билеты в Анталью, причем чаще проблемы возникают с обратными билетами.

"Загрузка многих популярных отелей в этот период может быть высокой и из-за начала сезона корпоративных выездов и иных MICE-мероприятий - в некоторые большие отели заезжают группы от 150 до 1000 человек. И они же занимают места на рейсах", - сообщает АТОР.

По данным туроператоров, конец сентября - октябрь в Турции всегда пользовались высоком спросом. Загрузка в большинстве отелей почти 100% в этот период. Плюс в этом году в октябре много туров, приуроченных к школьным каникулам, что влияет на спрос и цены.

"Ряд туроператоров замечают, что высокий спрос на туры в первой половине октября наблюдается не только из Москвы. В этом году заметен "переток" части "летних" туристов на межсезонье, когда в Анталье еще тепло, а цены, особенно если бронировать осенний тур весной, - ниже летних. Многие туристы, кто не привязан в силу обстоятельств к летнему отдыху, уже не первый год предпочитают отдыхать в Турции именно осенью, когда погода наиболее комфортная по всем параметрам", - сообщают туроператоры.

По их данным, снижение цен в отелях Антальи может начаться лишь после 15 октября.

Как сообщалось, за первое полугодие в Турции отдохнули 3,5 млн российских туристов.

АТОР Турция Анталья
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Восемь человек погибли, не менее 2,7 тысяч ранены при взрывах пейджеров в Ливане

Восемь человек погибли, не менее 2,7 тысяч ранены при взрывах пейджеров в Ливане

СМИ сообщили, что Шойгу прибыл в Иран

В Ливане произошли массовые взрывы пейджеров у участников "Хезболлы"

Грузинский парламент принял законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Грузинский парламент принял законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Конгрессмены США призвали Белый дом ввести санкции на импорт гелия из РФ

Фракция ХДС/ХСС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера Германии

Фракция ХДС/ХСС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера Германии

Бюро Нацсобрания Франции одобрило проект резолюции по импичменту Макрона

Бюро Нацсобрания Франции одобрило проект резолюции по импичменту Макрона

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Фон дер Ляйен назвала своих кандидатов в состав Еврокомиссии нового мандата

Что случилось этой ночью: вторник, 17 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });