Поиск

Министры обороны НАТО соберутся в Брюсселе 17-18 октября при новом генсеке

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министры обороны государств-членов НАТО будут совещаться в Брюсселе 17-18 октября, объявила во вторник пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса.

В сообщении говорится, что двухдневные заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО. При этом его имя не называется.

Ранее сообщалось, что завершающий свой натовский мандат норвежец Йенс Столтенберг покинет пост генсека альянса 1 октября. Его место займет нидерландец Марк Рютте. Таким образом, эта встреча должна стать первым Североатлантическим советом министерского уровня, на котором будет председательствовать новый генеральный секретарь НАТО.

Более подробную повестку встречи штаб-квартира организации опубликует позднее.

НАТО Брюссель Бельгия Йенс Столтенберг Марк Рютте
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Восемь человек погибли, не менее 2,7 тысяч ранены при взрывах пейджеров в Ливане

Восемь человек погибли, не менее 2,7 тысяч ранены при взрывах пейджеров в Ливане

СМИ сообщили, что Шойгу прибыл в Иран

В Ливане произошли массовые взрывы пейджеров у участников "Хезболлы"

Грузинский парламент принял законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Грузинский парламент принял законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Конгрессмены США призвали Белый дом ввести санкции на импорт гелия из РФ

Фракция ХДС/ХСС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера Германии

Фракция ХДС/ХСС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера Германии

Бюро Нацсобрания Франции одобрило проект резолюции по импичменту Макрона

Бюро Нацсобрания Франции одобрило проект резолюции по импичменту Макрона

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Фон дер Ляйен назвала своих кандидатов в состав Еврокомиссии нового мандата

Что случилось этой ночью: вторник, 17 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });