Министры обороны НАТО соберутся в Брюсселе 17-18 октября при новом генсеке

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министры обороны государств-членов НАТО будут совещаться в Брюсселе 17-18 октября, объявила во вторник пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса.

В сообщении говорится, что двухдневные заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО. При этом его имя не называется.

Ранее сообщалось, что завершающий свой натовский мандат норвежец Йенс Столтенберг покинет пост генсека альянса 1 октября. Его место займет нидерландец Марк Рютте. Таким образом, эта встреча должна стать первым Североатлантическим советом министерского уровня, на котором будет председательствовать новый генеральный секретарь НАТО.

Более подробную повестку встречи штаб-квартира организации опубликует позднее.