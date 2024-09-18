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Акции Intuitive Machines взлетели после получения контракта от NASA на $4,82 млрд

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цена бумаг американской компании Intuitive Machines Inc. увеличивается в полтора раза на новости о получении контракта от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на сумму до $4,82 млрд.

Как говорится в пресс-релизе компании, контракт касается разработки коммуникационных и навигационных систем для космических миссий в околоземном пространстве. Срок действия контракта – пять лет с возможностью продления на аналогичный срок.

Intuitive Machines, в частности, участвует в программе Artemis, которая предусматривает отправку космических аппаратов и астронавтов на Луну.

Акции Intuitive Machines на предварительных торгах в среду дорожают на 50,9%. С начала года капитализация компании выросла более чем вдвое.

Intuitive Machines NASA
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