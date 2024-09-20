Китай готовит новые послабления для покупателей недвижимости в надежде оживить рынок

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Власти Китая рассматривают возможность отмены некоторых из оставшихся серьезных ограничений на покупку недвижимости, поскольку принятые ранее меры не смогли оживить рынок жилья. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, регуляторы готовят предложение, которое позволит крупнейшим городам КНР, в том числе Шанхаю и Пекину, ослабить ограничения для приобретения жилья неместными покупателями, то есть теми, кто не имеет вида на жительство в этом регионе в рамках системы регистрации домохозяйств (Хукоу).

Многие из менее крупных городов уже избавились от этого ограничения.

Китайское правительство также может перестать делать различие между людьми, приобретающими жилье впервые и повторно, что откроет путь к снижению первоначальных взносов и ставок по ипотеке для второй категории покупателей, отмечают источники.

"Подобные изменения полезны, но вряд ли окажут ощутимое влияние на рынок, поскольку от них выиграют в основном крупные города", - говорит аналитик CGS International Securities Hong Kong Рэймонд Чэн.

Чтобы действительно изменить сложную ситуацию на рынке недвижимости, Китаю необходимо осуществить все меры, анонсированные за последние 12-18 месяцев, в том числе власти городов должны выкупить непроданные объекты у девелоперов, считает Чэн.

Ранее агентство также сообщало, что власти КНР готовят программу, которая позволит миллионам семей рефинансировать ипотечные кредиты на общую сумму порядка $5,4 трлн под более низкие ставки.