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Лавров рассчитывает, что предупреждения о "красных линиях" будут услышаны на Западе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации в отношениях с Западом и рассчитывает, что ее предупреждения о "красных линиях" будут услышаны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Никакой эскалации", - сказал Лавров в интервью Sky News Arabia, отвечая на вопрос о том, хочет ли Россия эскалации.

Министр отметил, что "уже несколько месяцев идёт дискуссия о том, что Россия только угрожает, говорит про "красные линии", а Запад каждый раз эти "красные линии" пересекает, и ничего не происходит".

Отвечая на вопрос о том, где проходят российские "красные линии" в контексте возможности применения ядерного оружия, Лавров заявил, что российская сторона "говорит о "красных линиях", рассчитывая на то, что наши оценки, заявления услышат умные, принимающие решения люди". Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмём на "красную кнопку" - несерьёзно", - добавил он.

Глава МИД РФ выразил убежденность в том, что "в таких ситуациях, у тех, кто принимают решения, есть представление, о чём мы говорим".

"Никто не хочет ядерной войны. Многократно это говорили. Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности", - заявил Лавров.

Сергей Лавров МИД
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