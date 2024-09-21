Пять человек погибли в двух ДТП на трассе "Амур" в Приамурье

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Две аварии на федеральной автодороге "Амур" в Амурской области унесли жизни пятерых человек, включая ребенка, двое госпитализированы, сообщает региональное управление ГИБДД.

"В 6:50 местного времени в Шимановском округе на 1283 км автодороги "Амур" столкнулись автомобили Toyota Corolla Fielder и Subaru Impreza. От полученных травм скончались две женщины - водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla Fielder. Водитель автомобиля Subaru Impreza с травмами госпитализирован", - говорится в сообщении.

Через десять минут в Архаринском округе на 1717 км дороги произошло ДТП с участием грузовика Shacman и легкового автомобиля Toyota Platz. Находившиеся в легковушке мужчина, женщина и ребенок погибли. Еще один ребенок 2022 года рождения доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Предварительно, причиной аварий стал выезд на встречную полосу движения.