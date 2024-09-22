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Военные РФ ударом "Искандера" уничтожили позицию РСЗО HIMARS в Сумской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Сумской области уничтожена позиция реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вооруженных сил Украины, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня, поставляемой ВСУ. В результате удара уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, два автомобиля охранения и расчеты РСЗО", - говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало кадры этого удара. По данным ведомства, позиция РСЗО M142 HIMARS ВСУ уничтожена в населенном пункте Шапошниково (10 км юго-западнее Сум).

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина Сумская область HIMARS Минобороны РФ
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