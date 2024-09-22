До 51 возросло количество жертв взрыва метана на шахте в Иране

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Более пятидесяти горняков погибли в результате взрыва метана на угольной шахте в городе Табас на востоке Ирана, сообщает в воскресенье иранское агентство Mehr.

"Число жертв инцидента на шахте в Табасе возросло до 51 человека, еще 20 человек получили ранения и травмы", - передает агентство.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее в воскресенье иранское агентство IRNA сообщило о не менее 30 погибших горняках в результате взрыва на шахте. По данным агентства, спасти удалось 17 человек, они с различными травмами помещены в больницы.