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Дороги в одной из провинций ЮАР оказались заблокированы из-за снегопада

Дороги в одной из провинций ЮАР оказались заблокированы из-за снегопада
Фото: TrafficSA

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Южноафриканские погодные службы объявили восьмой уровень опасности из-за снегопада, который продолжается в провинции Квазулу-Натал, сообщает портал Mail&Guardian.

Многие дороги оказались заблокированы из-за непогоды. Водители часами стоят в пробках, в связи с чем местные власти организовывают на дорогах полевые кухни и раздают одеяла.

Тем не менее портал IOL сообщает, что один человек погиб: пассажир такси почувствовал плохо, к нему вызвали скорую помощь, но он скончался от переохлаждения по дороге в больницу.

Снегопад также оставил некоторые районы без электричества и водоснабжения. Местные экстренные службы работают над их восстановлением, но предупреждают местных жителей, что это может занять несколько дней из-за непогоды.

ЮАР
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