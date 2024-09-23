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Армия обороны Израиля не может подтвердить данные о гибели лидера ХАМАС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о возможной смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвара, сообщает The Jerusalem Post.

Один из источников издания заявил, что у него нет реальной информации об этом, в то время как другие отметили разногласия (из-за информации о Синваре) внутри оборонного ведомства.

При этом ни один источник не упоминал о какой-либо операции по уничтожению Синвара, которую провела армия обороны Израиля.

Сообщения о возможной гибели лидера ХАМАС появились вечером в воскресенье.

Журналист Бен Каспит сообщил, что Израиль проверяет информацию о том, что Синвар может быть мертв, хотя это маловероятно. Согласно неким разведданным, он был убит во время операции армии обороны Израиля в Газе.

При этом журналист цитирует осведомленный источник, который сказал: "в прошлом также были случаи, когда он исчезал, и мы думали, что он мертв, но затем он появлялся снова".

В свою очередь Jerusalem Post напоминает, что в декабре прошлого года также сообщалось, что Синвар убит либо ранен, но позже выяснилось, что он просто не выходил на связь, следуя своей тактике.

Хроника 07 октября 2023 года – 23 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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