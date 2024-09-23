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S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись в минусе

Dow обновил исторический максимум

S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись в минусе
Электронное табло Нью-Йоркской фондовой биржи
Фото: Stephanie Keith/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали отчеты и другие новости компаний.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,19% - до 5702,55 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,36% и составил 17948,32 пункта.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,09% и достиг рекордных 42063,36 пункта.

За неделю S&P 500 прибавил 1,4%, Nasdaq - 1,5%, Dow - 1,6%. Все три индикатора пока растут и с начала сентября - исторически наименее благоприятного месяца для американского рынка акций. Первый индекс не завершал этот месяц в плюсе с 2019 года, пишет MarketWatch.

Такую динамику рынок демонстрирует после первого с 2020 года снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоялось в минувшую среду.

Ведущие инвестбанки расходятся во мнении относительно дальнейших действий регулятора. JPMorgan Chase & Co., верно предсказавший сентябрьское снижение ставок на 50 базисных пунктов (б.п.), ожидает такого же шага и в ноябре, а Goldman Sachs Group прогнозирует серию снижений на 25 б.п. с ноября по июнь.

Акции Nike Inc. подорожали в пятницу на 6,8% после новостей об отставке CEO.

Constellation Energy нарастила рыночную стоимость на 22,3%. Инвесторов воодушевило, что компания перезапустит реактор АЭС Три-Майл-Айленд для поставки электроэнергии Microsoft Corp., которая потеряла 0,8% капитализации.

Бумаги FedEx Corp. рухнули на 15,2%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний в первом квартале 2025 финансового года снизила чистую прибыль на 27% и ухудшила годовой прогноз.

Капитализация Texas Instruments снизилась на 2,1%, хотя разработчик и производитель полупроводниковых компонентов сообщил о повышении квартальных дивидендов на 4,6%, до $1,36 на акцию.

Девелопер Lennar Corp. потерял 5,3% рыночной стоимости, несмотря на сильную отчетность.

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