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В Литве начинаются учения с участием военных НАТО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В понедельник на трёх полигонах Литвы начнутся международные учения подразделений огневой поддержки "Огненный гром 2024".

По сообщению литовской армии, учения пройдут на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Швенченском районе (в Пабраде), полигонах в Кайряй (в Клайпедском районе) и в Казлу-Руде.

До пятницы в учениях примут участие артиллерийские подразделения Сухопутных войск Литовской армии, а также военные и военная техника Сил передового базирования НАТО, дислоцированного в Литве, и первого батальона 82-го артиллерийского полка США.

По данным военных, на учения будут тренировать и оценивать способность подразделений эффективно выполнять задачи по ведению огня с закрытых позиций и улучшать взаимодействие между объединенными подразделениями огневой поддержки союзников.

В ходе учений на полигонах в Кайряй и в Пабраде пройдут боевые стрельбы из литовских и союзных артиллерийских систем и минометов, а на полигоне в Казлу-Руде пройдут тренировки специалистов по управлению совместной огневой поддержкой.

Литва НАТО
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