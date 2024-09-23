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Цены на жилье в Германии во II квартале снизились на 2,6% г/г

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Цены на жилую недвижимость в Германии во втором квартале 2024 года в среднем снизились на 2,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Тем не менее, по сравнению с первым кварталом текущего года они увеличились на 1,3%.

Стоимость квартир в семи крупнейших городах страны (Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт и Дюссельдорф) уменьшилась в годовом выражении на 1,5%, а дома на одну-две семьи подешевели на 4%. Между тем в поквартальном сравнении цены выросли на 1,6% и 2,3% соответственно.

Также Destatis опубликовал пересмотренные данные за период с 2011 года по 2023 год. Так, согласно новым расчетам, в прошлом году цены на жилую недвижимость в ФРГ упали на 8,5% (ранее сообщалось – на 8,4%), а в 2022 году – выросли на 5,1% (первоначально - 5,3%).

Германия
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