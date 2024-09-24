Рынок акций США слабо вырос, S&P 500 и Dow обновили рекорды

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили слабым подъемом торги в понедельник, однако этого хватило для того, чтобы S&P 500 и Dow Jones установили исторические максимумы.

Кристофер Уоллер, член совета управляющих Федрезерва, выразил готовность поддержать более решительные меры по смягчению денежно-кредитной политики в случае дальнейшего ухудшения экономических показателей США.

С другой стороны, если данные окажутся благоприятными, Уоллер допускает возможность более умеренного снижения ставки - на 25 базисных пунктов на предстоящем в ноябре заседании.

Тем временем Мишель Боумен, коллега Уоллера, проголосовавшая на прошлом заседании за снижение ставки всего на 25 б.п., отметила сохранение инфляционного давления, что является повышательным риском для темпов роста потребительских цен.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил, что ФРС в случае сохранения текущей экономической конъюнктуры в следующем году снизит процентные ставки еще много раз, а его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сказал, что темпы снижения ставки могут быть замедлены, если инфляция снова начнет расти, или ускорены, если рынок труда продолжит испытывать трудности.

В центре внимания трейдеров на этой неделе также будут окончательные данные о динамике ВВП США за второй квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за август, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Акции Intel Corp. выросли на 3,3% после того, как стало известно, что инвестиционная компания Apollo Global Management Inc. готова инвестировать $5 млрд в акционерный капитал Intel.

Кроме того, Qualcomm Inc., один из крупнейших производителей полупроводниковых компонентов, обратился к Intel с предложением о возможной покупке, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Котировки акций Qualcomm снизились на 1,8%.

Рыночная стоимость General Motors опустилась на 1,7%. Работники завода компании в Онтарио ратифицировали новое коллективное соглашение между фирмой и представляющим их интересы профсоюзом Unifor. Двухлетний договор предусматривает повышение оплаты труда производственного персонала на 15% и квалифицированных мастеров (skilled trades workers) на 20,25% в течение трех лет.

Капитализация Constellation Energy Corp. увеличилась на 0,8% на новости, что энергетическая компания перезапустит первый реактор АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании для поставки электроэнергии Microsoft Corp. в рамках соглашения, заключенного компаниями на 20-летний срок.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов повысился на 0,15% и составил 42124,65 пункта. Самый активный подъем среди компаний, входящих в расчет индикатора, помимо Intel, продемонстрировали акции Boeing Co. (+2%) на новости об уходе Теда Колберта, президента и главного исполнительного директора оборонно-космического подразделения компании.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,28% - до 5718,57 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,14% и составил 17974,27 пункта.