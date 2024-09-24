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ШОС и ООН намерены расширить взаимодействие в борьбе с терроризмом

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ООН нацелены на расширение взаимодействия, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, сообщили в пресс-службе ШОС.

"Стороны подтвердили нацеленность на расширение взаимодействия между двумя организациями, в том числе с РАТС ШОС (Региональной антитеррористической структурой ШОС - ИФ). Состоялся обмен мнениями относительно международной и региональной обстановки, особый акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасности", - проинформировали в пресс-службе по итогам встречи заместителя Генсека ШОС Нурана Ниязалиева с заместителем Генсека ООН, главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым и руководителем Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН Натальей Герман.

Ниязалиев проинформировал представителей ООН о деятельности ШОС в сфере противодействия современным вызовам и угрозам, отметив утверждение на саммите организации в Астане в июле программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы, антинаркотической стратегии на 2024-2029 годы и программы действий по ее выполнению.

Он также передал текст инициативы ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".

ШОС ООН
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