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Индекс потребдоверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, ниже прогноза

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не 103,3 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 103,8 пунктов с объявленного предварительно августовского уровня, по данным опросов Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали повышение до 104 пунктов.

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