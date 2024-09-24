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Каракас издал ордер на арест президента Аргентины

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб проинформировал, что Каракас издал международный ордер на задержание и арест президента Аргентины Хавьера Милея, сообщает во вторник венесуэльская газета "Универсаль".

По данным издания, эта мера связана с "кражей самолета венесуэльской авиакомпании EMTRASUR - неуравновешенным шагом, который привел к ущербу для важных активов Венесуэлы".

Кроме Хавьера Милея, аналогичные ордера выписаны в отношении секретаря канцелярии президента Карины Милей и министра безопасности Аргентины Патрисии Булрич.

Сааб напомнил, что кража самолета была осуществлена в то время, когда борт осуществлял гуманитарный рейс, в связи с чем Милею и двум другим персонам придется отвечать по пунктам: о краже при отягчающих обстоятельствах, о незаконном лишении свободы, о выведении из строя воздушного судна и нескольким другим позициям.

По словам генпрокурора Венесуэлы, международный ордер направлен в Интерпол накануне, и теперь власти в Каракасе будут ждать реакции с его стороны.

"Они выкрали самолет, нанеся ущерб национальному достоянию Венесуэлы", - отметил Сааб в беседе с венесуэльскими журналистами.

Венесуэльский лайнер Boeing 747-300M находился в международном аэропорту Буэнос-Айреса с июня 2022 года, когда его из-за плохой погоды направили в Аргентину для дозаправки. Аргентинские власти выяснили, что этот лайнер был приобретен в Иране. Позже стало известно, что самолет утилизировали в США.

Венесуэла Аргентина Хавьер Милей
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