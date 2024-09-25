Главы МИД Египта, Ирака и Иордании обвинили Израиль в эскалации

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Египта, Ирака и Иордании заявили, что действия Израиля в Ливане подталкивают регион к масштабной войне, сообщает The Jerusalem Post.

"Израиль несет полную ответственность за ухудшение ситуации", - говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД Египта, Ирака и Иордании Бадра Абделатти, Фуада Хусейна и Аймана Сафади на полях 79-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Они осудили удары Израиля по территории Ливана, отметив, что это "подталкивает регион к полномасштабной войне". При этом министры отмечают, что эскалация прекратится, если Израиль приостановит "агрессию в секторе Газа".

В понедельник, 23 сентября, Израиль начал операцию "Стрелы севера", в рамках которой израильские ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, подвергаются атакам дома местных жителей, в которых, по данным израильской армии, может храниться оружие группировки. Израиль перед атакой рассылает ливанцам сообщения с призывом покинуть дома.