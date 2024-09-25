Скорая помощь в Казахстане из-за нехватки средств может перестать быть круглосуточной

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав Казахстана из-за недостаточного финансирования предлагает внести изменения в правила оказания скорой медицинской помощи, согласно которым бригады врачей для пациентов с острыми и хроническими заболеваниями будут приезжать только в будние дни и с 8:00 до 18:00.

Согласно проекту приказа Минздрава, опубликованному на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября, "при поступлении вызовов четвертой категории срочности диспетчер станции скорой медпомощи (...) передает вызова мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) в часы их работы (с 8:00 до 18:00 часов в будние дни)".

"Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 8:00 до 18:00 в будние дни, в субботу с 8:00 до 12:00 часов", - сказано в проекте документа.

В правилах отмечается, что к вызовам четвертой категории срочности относится "состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента".

Минздрав обосновал необходимость нововведений тем, что "текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения скорой медпомощи при организации ПМСП".

"В результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности", - заявили в ведомстве.