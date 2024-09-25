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Посольство Китая подтвердило, что панд из финского зоопарка вернут по взаимному согласию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Посольство Китая в Финляндии подтвердило, что возвращение панд из зоопарка Эхтяри пройдет по взаимному согласию. Об этом сообщили финские СМИ со ссылкой на ответ посольства Китая в Хельсинки.

Панды Пыри и Люми будут возвращены в Китай до конца года из-за финансовых трудностей зоопарка.

Посольство отметило, что Китай пытался помочь в финансовых трудностях, в том числе поощряя китайские компании в Финляндии делать пожертвования Эхтяри. Кроме того, Китай заявляет, что оказал поддержку в реструктуризации долгов зоопарка.

По данным зоопарка, содержание панд обходится примерно в 1,5 миллиона евро в год. Расходы вызваны, в частности, стоимостью бамбука, главной пищи панд, а также арендной платой за животных, которую Финляндия платит Китаю.

На этой неделе стало известно, что зоопарк Эхтяри планирует начать реструктуризацию долгов и выступил, в частности, с предложением о возвращении панд.

В последнее время панд возвращали или возвращают из Соединенных Штатов, Канады и Японии.

Китай Финляндия Хельсинки Эхтяри
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