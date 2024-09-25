Боррель высказался за реформу СБ и ГА ООН для улучшения работы по укреплению мира и безопасности

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал направления, по которым предлагается реформировать глобальное управление: представительство и ответственность, финансовая уязвимость и экономическая фрагментация.

"Нам нужна всеобъемлющая реформа Совета безопасности (ООН) - речь о представительстве и ответственности, о Совете безопасности, который усиливает голос недопредставленных регионов, особенно Африки, но не только. Нам нужна Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций, которая лучше и больше работает в областях мира и безопасности", - заявил Боррель в среду в Нью-Йорке на министерской встрече стран G20 по теме "Призыв к действию по реформе глобального управления".

Кроме того, сказал глава европейской дипломатии, необходима "эффективная международная финансовая архитектура для решения глобальных проблем".

"Мы должны, безусловно, завершить "дорожную карту" G20 для лучшей, более крупной и более эффективной системы многосторонних банков развития к октябрю этого года. Мы знаем, что это значит: мобилизация частного сектора, мобилизация внутренних ресурсов и увеличение льготного финансирования для стран с низким и средним уровнем дохода", - продолжил Боррель.

По его словам, страны с низким и средним уровнем дохода не могут продолжать выплачивать свои долги в ущерб инвестициям в образование или здравоохранение.

"Наш приоритет - не создание новых инструментов списания задолженности, а расширение масштабов внедрения существующих", - объяснил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Еще одно направление, отметил Боррель, - это при наличии рисков геополитической напряженности "поддержание многосторонней торговой системы и правил Всемирной торговой организации, как лучшей защиты от глобальной экономической фрагментации".

"Мы должны восстановить хорошо функционирующую систему урегулирования споров (в ВТО - ИФ), доступную для всех членов. Это наш главный приоритет", - подчеркнул руководитель европейской дипломатии.