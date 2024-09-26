Россия будет прилагать дипломатические усилия для деэскалации ситуации в Ливане

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия будет и далее активно прилагать усилия для деэскалации ситуации в Ливане, призывает к немедленному прекращению боевых действий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Со своей стороны прилагаем и будем далее активно прилагать дипломатические усилия для деэскалации ситуации и предотвращения катастрофического сценария. Готовы к координации с международными и региональными партнерами в этих целях", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Ливане. Его слова приводятся на сайте постпредства РФ при организации.

Он отметил, что эскалация палестино-израильского конфликта привела к полномасштабной конфронтации между Израилем и "Хезболлой", основными жертвами которой становятся мирные жители по обе стороны "голубой линии".

"Решительно осуждаем масштабные военные нападения и провокации в отношении дружественного нам Ливана. (...) Категорически недопустимы неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица", - заявил Вершинин.

"Необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Призываем к немедленному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало бы условия для возвращения процесса урегулирования в политико-дипломатическое русло", - подчеркнул он.

По его словам, "остановить надвигающийся призрак большой войны на Ближнем Востоке возможно только за счет прекращения кровопролития в секторе Газа".

Замглавы МИД заявил, что Россия последовательно и неизменно исходит из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции СБ 1701, в которой четко прописаны как обязательства Израиля по отказу от всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из южного Ливана и прекращению оккупации ливанских земель, так и положения об отводе всех формирований "Хезболлы" к северу от реки Литани.

"Выражаем нашу полную поддержку Временным силам ООН в Ливане, играющим ключевую стабилизирующую роль на "голубой линии". Именно присутствие миротворцев долгое время снижало риски начала полномасштабной вооруженной конфронтации. Подчеркиваем необходимость неукоснительного обеспечения безопасности "голубых касок", - добавил он.

На прошлой неделе в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывами пейджеров в Ливане стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. 18 сентября взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

Израильские военные ранее на этой неделе начали масштабную операцию по нанесению ударов по предполагаемым объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Бойцы "Хезболлы", со своей стороны, продолжают ракетные обстрелы израильской территории.