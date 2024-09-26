Поиск

Лондон призвал Израиль и "Хезболлу" к прекращению огня и началу переговоров

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о необходимости добиться от Израиля и движения "Хезболла" незамедлительного прекращения огня, предупредив, что ситуация в регионе находится на грани полномасштабного конфликта.

"Сейчас, когда мы стоим перед пропастью, Совет безопасности ООН обязан выступить единым фронтом. И мы должны заявить, что ракетные обстрелы должны прекратиться немедленно", - заявил он на заседании Совбеза.

По его словам, "переговоры должны начаться незамедлительно с немедленным прекращением огня с обеих сторон".

Дипломат напомнил, что к прекращению огня он призывал стороны еще на прошлой неделе.

"С тех пор мы тесно сотрудничаем с США и Францией, чтобы официально сформулировать более широкое требование о прекращении огня и политический план его реализации", - сообщил Лэмми.

В то же время, он возложил ответственность за обострение обстановки на "Хезболлу", заявив, что "Соединенное Королевство осуждает нападения "Хезболлы" на Израиль за последние 11 месяцев".

"Этим нападениям не было оправдания. Они принесли страдания простым людям в Ливане и Израиле. И они ничего не сделали для прекращения конфликта в Газе или обеспечения палестинской государственности", - подчеркнул глава британской дипломатии.

Хроника 07 октября 2023 года – 26 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Лондон Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Конгресс США одобрил временный бюджет

Лавров и Сиярто обсудили российско-венгерское сотрудничество и ситуацию на Украине

Лавров и Сиярто обсудили российско-венгерское сотрудничество и ситуацию на Украине
Военная операция на Украине

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн

Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана

Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана
Обострение палестино-израильского конфликта

В результате атаки Эйлата беспилотниками пострадали два человека

IT-сбой обрушил цену газа в системе балансировки TTF ниже минус $10000 за тысячу кубов

IT-сбой обрушил цену газа в системе балансировки TTF ниже минус $10000 за тысячу кубов

Что произошло за день: среда, 25 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские ВВС атаковали 60 объектов разведывательного отдела "Хезболлы"

Израильские ВВС атаковали 60 объектов разведывательного отдела "Хезболлы"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });