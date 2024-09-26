Лондон призвал Израиль и "Хезболлу" к прекращению огня и началу переговоров

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о необходимости добиться от Израиля и движения "Хезболла" незамедлительного прекращения огня, предупредив, что ситуация в регионе находится на грани полномасштабного конфликта.

"Сейчас, когда мы стоим перед пропастью, Совет безопасности ООН обязан выступить единым фронтом. И мы должны заявить, что ракетные обстрелы должны прекратиться немедленно", - заявил он на заседании Совбеза.

По его словам, "переговоры должны начаться незамедлительно с немедленным прекращением огня с обеих сторон".

Дипломат напомнил, что к прекращению огня он призывал стороны еще на прошлой неделе.

"С тех пор мы тесно сотрудничаем с США и Францией, чтобы официально сформулировать более широкое требование о прекращении огня и политический план его реализации", - сообщил Лэмми.

В то же время, он возложил ответственность за обострение обстановки на "Хезболлу", заявив, что "Соединенное Королевство осуждает нападения "Хезболлы" на Израиль за последние 11 месяцев".

"Этим нападениям не было оправдания. Они принесли страдания простым людям в Ливане и Израиле. И они ничего не сделали для прекращения конфликта в Газе или обеспечения палестинской государственности", - подчеркнул глава британской дипломатии.