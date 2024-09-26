Поиск

США и Япония провели военно-воздушные учения в районе Окинавы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС США и Воздушных сил самообороны Японии провели крупные учения вблизи японского острова Окинава, сообщило американское Тихоокеанское командование.

В них было задействовано 35 военных самолетов и вертолет. В частности, c американской стороны участвовали 8 истребителей пятого поколения F-22, 4 истребителя F-16 и 3 заправщика KC- 135 ВВС, 4 истребителя F/A-18 и вертолет HH-60 ВМС, а также 12 истребителей пятого поколения F-35 Корпуса морской пехоты. Японские Воздушные силы самообороны были представлены четырьмя истребителями F-15.

Как заявило командование, учения были направлены на укрепление двусторонних американо-японских возможностей по реагированию и повышение уровня тактических навыков.

США Япония Окинава
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $71,81 за баррель

Байден распорядился передать Украине планирующие авиабомбы и батарею Patriot

Байден распорядился передать Украине планирующие авиабомбы и батарею Patriot

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров онлайн-торговли в 2026 г. могут снизить до 100 евро

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров онлайн-торговли в 2026 г. могут снизить до 100 евро

FT сообщила о готовности Эр-Рияда отказаться от ориентира для нефти в $100/баррель

FT сообщила о готовности Эр-Рияда отказаться от ориентира для нефти в $100/баррель

Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития

Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития

Львова-Белова сообщила о возвращении домой на Украину еще девяти детей

Brent подешевела до $72,94 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 26 сентября

Республиканцы в Конгрессе США призывают Зеленского держаться подальше от американской политики

Республиканцы в Конгрессе США призывают Зеленского держаться подальше от американской политики

Конгресс США одобрил временный бюджет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });