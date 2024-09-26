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Китай начал расследование из-за канадских пошлин

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министерство торговли Китая начало расследование в связи с планируемым введением Канадой пошлин на импорт ряда китайских товаров в страну, сообщает агентство "Синьхуа".

По мнению министерства, предварительные данные указывают, что канадские пошлины представляют собой дискриминационную практику в торговле в соответствии с китайским внешнеторговым законодательством.

Расследование может занять около трех месяцев. Сроки могут быть продлены.

В конце августа правительство Канады объявило о намерении с 1 октября ввести 100%-ные пошлины на импорт китайских электромобилей и некоторых гибридов. Кроме того, с 15 октября планируется ввести 25%-ные пошлины на стальную и алюминиевую продукцию из Китая для "защиты канадских рабочих от несправедливой торговой политики КНР".

Китай Канада
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