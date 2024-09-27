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ЮАР заинтересована в укреплении сотрудничества с Россией в ядерной сфере

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Южно-Африканская Республика (ЮАР) намерена укреплять сотрудничество с Россией в области ядерных технологий, заявил министр энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Мы четко заявили о своем намерении сотрудничать и взаимодействовать в этой области. У России крупнейший в мире парк реакторов. Он развивался и накопил большой опыт за внушительный период времени, поэтому мы взаимодействуем с партнерами, с семьей БРИКС в поисках лучших способов сотрудничества и обеспечения того, чтобы мы могли воспользоваться их технологиями. И я уверен, что партнерам тоже есть чему поучиться у Южной Африки", - сказал министр.

При этом он уточнил, что у России и ЮАР пока нет совместных проектов в области ядерной энергетики, "но есть ряд областей, в которых россияне проявили интерес".

"Так что я думаю, что это то, что мы хотим развивать совместно. Конечно, в области ядерной энергетики мы сотрудничаем на уровне МАГАТЭ, в том числе в отношении развития технологий, малых модульных реакторов, которые считаются новым достижением в области ядерной энергетики. Так что да, я думаю, что платформа уже существует, и мы хотим развивать ее в будущем, поскольку у нас в стране только одна атомная станция", - подчеркнул Рамокгопа.

Отвечая на вопрос издания, готова ли ЮАР построить на своей территории АЭС совместно с "Росатомом", министр заявил, что "это будет открытый и прозрачный процесс".

"Все будут приглашены в наше пространство. В мире есть крупные игроки, и Россия - один из ключевых. Южная Корея, Китай, Америка, Франция - мы открыты для всех, кто способен предложить лучшее решение, которое мы можем себе позволить", - резюмировал Рамокгопа.

ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа
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