Глава МИД Узбекистана рассказал о переговорах с Лавровым в Нью-Йорке

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом Саидов сообщил в Telegram.

"Традиционно повестка нашего сотрудничества остается обширной и охватывает все направления. Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия", - написал он.

В ходе встречи состоялось всестороннее обсуждение актуальных тем стратегического партнерства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней.

"Мы договорились продолжать наш постоянный диалог в духе союзничества", - подчеркнул Саидов.