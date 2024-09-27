Индекс потребдоверия в США в сентябре вырос до максимума с апреля

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в сентябре повысился до 70,1 пункта с 67,9 пункта месяцем ранее. Об этом говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Индекс обновил максимум с апреля.

Предварительно сообщалось о росте индекса до 69 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали пересмотра оценки до 69,3 пункта.

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