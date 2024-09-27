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Лавров встретился в Нью-Йорке с новым главой МИД Сирии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречается "на полях" Генассамблеи ООН с недавно назначенным главой МИД Сирии Бассамом Саббагом.

Переговоры начались с подписания министрами декларации о взаимодействии по вопросу противодействия односторонним санкциям.

Саббаг был назначен главой МИД Сирии в понедельник. С августа 2023 года он занимал должность замглавы МИД, а до этого работал постпредом Сирии при ООН.

Сергей Лавров Сирия МИД РФ
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