Лавров встретился в Нью-Йорке с новым главой МИД Сирии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречается "на полях" Генассамблеи ООН с недавно назначенным главой МИД Сирии Бассамом Саббагом.

Переговоры начались с подписания министрами декларации о взаимодействии по вопросу противодействия односторонним санкциям.

Саббаг был назначен главой МИД Сирии в понедельник. С августа 2023 года он занимал должность замглавы МИД, а до этого работал постпредом Сирии при ООН.