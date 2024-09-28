Глава МИД Бразилии заявил, что не обсуждал с российским коллегой Украину

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил, что не обсуждал на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым конфликт на Украине.

Встреча министров прошла в пятницу в штаб-квартире ООН "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы говорили о наших двусторонних отношениях и о предстоящем саммите БРИКС", - сказал Виейра журналистам по итогам встречи.

"Нет, только БРИКС", - ответил он на вопрос, обсуждался ли на встрече с Лавровым украинский вопрос.

Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.