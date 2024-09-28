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Генсек ООН призвал Израиль и "Хезболлу" прекратить эскалацию

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш крайне обеспокоен эскалацией ситуации в Ливане за последние сутки и призывает Израиль и "Хезболлу" прекратить обмен ударами, заявил в субботу его представитель Стефан Дюжаррик.

"Генсекретарь крайне обеспокоен резкой эскалацией ситуации в Бейруте за последние 24 часа. Цикл насилия должен прерваться немедленно, все стороны должны отойти от края пропасти", - говорится в заявлении Дюжаррика.

Гутерриш призвал сделать все для избежания крупномасштабной войны, способной нанести ущерб населению Израиля, Ливана и других стран региона. Он вновь повторил призыв к перемирию в секторе Газа и освобождению израильских заложников, которые там находятся.

Ранее в субботу в "Хезболле" подтвердили гибель своего лидера Хасана Насраллы. До этого о его ликвидации сообщили израильские военные.

Ливанский минздрав сообщал, что с 16 сентября в результате авиаударов Израиля по объектам "Хезболлы" в Ливане погибли более 1 тыс. человек, около 6,3 тыс. пострадали.

Антониу Гутерриш ООН Израиль
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