В Алма-Ате стартовал крупнейший в Центральной Азии марафон

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Алма-Ате в воскресенье стартовал Almaty Marathon, сообщила пресс-служба городского акимата.

"Сегодня в Алматы проходит Almaty Marathon - крупнейшее беговое событие в Центральной Азии! В этом году марафон проходит в тринадцатый раз", - говорится в сообщении.

Участники марафона могут выбрать любые дистанции: от 10 км до полного марафона (42,2 км), а также полумарафон (21,1 км).

"Мероприятие объединяет людей разных возрастов и уровней подготовки, показывая, что спорт доступен каждому. Это не только соревнование, но и важная социальная миссия, направленная на популяризацию здорового образа жизни и спорта среди населения", - отметили в акимате.