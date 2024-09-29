Парламентские выборы проходят в Австрии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в Австрии, где в воскресенье избирают новый состав парламента, сообщает агентство EFE.

Согласно данным опросов, проведенных перед выборами, среди фаворитов - либеральная националистическая Австрийская партия свободы, за которую готовы отдать голоса 26% избирателей, за ней с отрывом в один процентный пункт идет Австрийская народная партия, австрийские социал-демократы могут заручиться поддержкой 21% голосов избирателей.

Право голоса в стране имеют 6,34 млн человек.

Избирательные участки закроются в 17:00 местного времени (18:00 по Москве).