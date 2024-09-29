Литовский спецназ провел учения по реагированию на "асимметричные угрозы"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Силы специальных операций Вооруженных сил Литвы провели учения по реагированию на асимметричные угрозы, сообщила пресс-служба министерства национальной обороны республики.

"Силы специальных операций Вооруженных сил Литвы совместно с группой антитеррористических операций литовской полиции Aras провели совместные учения в густонаселенном районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "основная цель этих учений - отработка реагирования на нетрадиционные вооруженные угрозы в различных условиях: от массовых собраний до защиты стратегических объектов, в светлое и темное время суток".

"Целью также было улучшение взаимодействия между Силами специальных операций литовской армии и группой антитеррористических операций литовской полиции Aras", - добавили в военном ведомстве.