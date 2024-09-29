Мишустин в понедельник отправится на переговоры с руководством Ирана

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В понедельник, 30 сентября, состоится официальный визит премьера России Михаила Мишустина в Тегеран, в ходе которого пройдут переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом, сообщает пресс-служба российского правительства.

"Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах", - говорится в сообщении.

Как отметили в аппарате правительства РФ, в последние годы проводится курс на расширение многопланового сотрудничества между двумя странами во всех ключевых сферах.