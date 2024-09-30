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Более 190 человек погибли в результате наводнений в Непале

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в минувшие выходные в Непале, достигло 193 человек, сообщает Associated Press.

По данным местных властей, еще 96 получили ранения, 31 числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что в основном люди погибли в столице Непала - Катманду, где прошли сильные дожди.

В воскресенье и понедельник погода улучшилась, что позволило активизировать спасательные и восстановительные работы, сообщили агентству местные власти.

Непал Катманду
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