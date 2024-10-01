Армия обороны Израиля объявила о начале "ограниченных рейдов" на юге Ливана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в юге Ливана.

"Войска ЦАХАЛа начали ограниченные, локальные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана", - сообщается в телеграм-канале израильских военных.

Отмечается, что рейды ведутся на основе точных разведданных об объектах "Хезболлы", которые "представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля" и расположены в деревнях недалеко от границы.

"Армия обороны Израиля действует в соответствии с методичным планом, разработанным Генеральным штабом и Северным командованием, по которому солдаты армии обороны Израиля прошли подготовку в последние месяцы", - сообщили военные.

В ЦАХАЛ отметили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, "нанося точные удары по военным объектам в этом районе".

"Операция "Стрелы Севера" будет продолжена в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах. Армия обороны Израиля продолжает действовать для достижения целей войны и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и возвращения жителей севера Израиля в свои дома", - резюмировали в израильской армии.