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Система ПВО сработала по "вражеским целям" над Дамаском

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Серии взрывов прозвучали над столицей Сирии, сработала система противовоздушной обороны, сообщили сирийские государственные СМИ.

"Сирийская ПВО перехватила вражеские цели над окрестностями Дамаска", - сообщает агентство SANA.

СМИ называют причиной взрывов удары Израиля.

По их данным, есть предварительная информация об одном погибшем и нескольких пострадавших в Дамаске.

Тем временем гостелевидение Сирии сообщает о гибели своей ведущей в результате удара Израиля по Дамаску.

Телеканал опубликовал заявление, в котором говорится, что "скорбит по ведущей Сафе Ахмад, которая погибла в результате агрессии Израиля в Дамаске".

Сообщается также о тушении огня пожарными бригадами.

Сирия Дамаск ПВО Израиль
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