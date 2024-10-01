Система ПВО сработала по "вражеским целям" над Дамаском
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Серии взрывов прозвучали над столицей Сирии, сработала система противовоздушной обороны, сообщили сирийские государственные СМИ.
"Сирийская ПВО перехватила вражеские цели над окрестностями Дамаска", - сообщает агентство SANA.
СМИ называют причиной взрывов удары Израиля.
По их данным, есть предварительная информация об одном погибшем и нескольких пострадавших в Дамаске.
Тем временем гостелевидение Сирии сообщает о гибели своей ведущей в результате удара Израиля по Дамаску.
Телеканал опубликовал заявление, в котором говорится, что "скорбит по ведущей Сафе Ахмад, которая погибла в результате агрессии Израиля в Дамаске".
Сообщается также о тушении огня пожарными бригадами.