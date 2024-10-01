США ввели санкции против хакеров из группировки Evil Corp

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Власти США во вторник ввели санкции против семи физлиц и двух компаний, связанных с хакерской группировкой Evil Corp, говорится в пресс-релизе американского Минфина.

По утверждению американского ведомства, данная группировка базируется в России и занимается "разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения Dridex", с помощью которого хакеры получали доступ к данным сотен банков и других финансовых институтов более чем в 40 странах.

"Эти действия привели к убыткам и ущербу, нанесенному американским и международным финансовым институтам и их клиентам, на сумму более $100 млн", - указано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Минфин США ввел данные меры в координации с МИД Великобритании и МИД Австралии. Лондон и Канберра, в свою очередь, также ввели серию санкций против этой хакерской группировки.

Кроме того, в американском ведомстве указали, что еще в 2019 году начали вводить первые санкции против группировки Evil Corp и связанных с ней людей и компаний.