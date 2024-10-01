Израиль закрыл доступ еще в три населенных пункта на границе с Ливаном

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о введении режима "закрытой военной зоны" в районе населенных пунктов Довев, Цион и Малкия недалеко от границы с Ливаном, сообщает The Jerusalem Post.

Речь идет о центральном участке границы Израиля с Ливаном. Доступ в зону отныне строго запрещен.

Накануне ЦАХАЛ объявлял о закрытой зоне у населенных пунктов Мисгав, Метула и Кфар-Гилади.

После этого утром во вторник ЦАХАЛ объявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения "Хезболла" в приграничном районе на юге Ливана.