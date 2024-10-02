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Иудеи готовятся к празднованию еврейского Нового года

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В среду вечером приверженцы иудаизма отметят праздник Рош а-Шана, или Новый 5785 год по еврейскому календарю, который ведет начало от сотворения мира.

По случаю праздника на стол будут подаваться яблоки с медом, тушеная морковь, рыба с головой, гранаты, круглые халы - сдобный хлеб. При этом горькие и кислые продукты в Рош а-Шана под запретом - чтобы наступающий год был сладким, а неудачи и горести обошли стороной.

Услышать звук шофара, специального духового инструмента, - главная заповедь еврейского Нового года. Считается, что эти звуки служат пробуждению души и настраивают на осмысление поступков. Согласно иудейским представлениям, в Рош а-Шана добрые и плохие дела людей ложатся на чашу небесных весов, и Бог выносит решение, каким будет судьба человека в наступающем году. Несмотря на строгий смысл праздника, в Рош а-Шана принято веселиться, есть вкусную еду и верить в благосклонный приговор Всевышнего.

Рош а-Шана
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