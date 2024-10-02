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В Польше планируют наладить производство южнокорейских управляемых артиллерийских ракет

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Польше будет организовано производство южнокорейских управляемых артиллерийских ракет для реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo (Homar-K в польской версии). Соответствующий контракт подписан в Сеуле. Об этом сообщило в среду министерство национальной обороны Польши.

"Визит польской делегации в Республику Корея принес заключение важного контракта с точки зрения ВС Польши и польской оборонной промышленности (...). Производство 239-мм ракет CGR-080 будет осуществляться в Польше", - говорится в сообщении.

"За реализацию подписанного сегодня контракта отвечают WB Electronics SA и Hanwha Aerospace Co. Ltd. Планируется, что оба предприятия создадут производственный потенциал в области производства боеприпасов для приобретенных в настоящее время реактивных систем залпового огня Homar-K в нашей стране", - отметили в министерстве.

Сообщается, что в ходе реализации контракта планируется построить завод, целевая мощность которого по производству боеприпасов достигнет нескольких тысяч ракет CGR-080 в год.

"Подписанное соглашение предусматривает передачу технологии производства управляемых ракет, оборудования для технологической линии, а также передачу лицензий на производство ракет", - добавили в Минобороны Польши.

239-мм управляемые артиллерийские ракеты CGR-080, которые входят в вооружение РСЗО K239 Chunmoo (Homar-K) имеют дальность полета около 80 км.

Польша Южная Корея
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