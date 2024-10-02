Поиск

МИД РФ считает, что США с союзниками нацелены на милитаризацию АТР

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Москва отмечает линию Вашингтона на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим все больше тенденций, отмечаем устойчивый характер линии Вашингтона на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона при поддержке региональных и европейских союзников", - сказала она в ходе брифинга.

"Проводится активная работа по синхронизации действий ключевых американских опорных инструментов Азии и военно-политических союзов США и Японии; США, Японии и Республики Кореи; США, Японии и Австралии; альянс AUKUS - это США, Британия, Австралия с ядерным компонентом. Тройка США, Япония, Филиппины, а также Индотихоокеанская четверка - Япония, Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия", - напомнила Захарова.

"Особое место в американской системе так называемого расширенного сдерживания отводится четырехугольнику США, Япония, Австралия, Индия - так называемый QUAD. В фундамент этой структуры заложен силовой компонент", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "речь идет о регулярных военных учениях и перекрестных соглашениях между странами-участницами, которые призваны обеспечивать реализацию элементов военной, военно-технической и военно-политической кооперации".

"Тема показательна, что у процесса создания в АТР замкнутой на Соединенные Штаты Америки и на техокеанские архитектуры безопасности есть и вторая составляющая, а именно гражданская. При этом отбираются направления, нацеленные на военное измерение. Инициатива по морской безопасности, в том числе по контролю за водным пространством, высокотехнологические корзины, включая космос, искусственный интеллект. И в этом ряду усилия западников по увязке климата с безопасностью, что является ничем иным, как попыткой создания новых возможностей для реализации давней опасной идеи так называемых гуманитарных интервенций", - отметила официальный представитель МИД России.

Мария Захарова Новая Зеландия США Австралия Япония Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Переговоры министров ОПЕК+ на JMMC сосредоточены вокруг компенсаций рядом стран сверхдобычи

Переговоры министров ОПЕК+ на JMMC сосредоточены вокруг компенсаций рядом стран сверхдобычи

В Банке Англии считают, что мировые рынки уязвимы перед риском резкой коррекции

В Банке Англии считают, что мировые рынки уязвимы перед риском резкой коррекции

Израильские военные ведут бои с "Хезболлой" на юге Ливана

Израильские военные ведут бои с "Хезболлой" на юге Ливана

Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну

Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну

Эр-Рияд допускает сценарий снижения цен на нефть до $50 за баррель

Эр-Рияд допускает сценарий снижения цен на нефть до $50 за баррель

Иран призвал США не вмешиваться в конфликт с Израилем

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль направил вторую дивизию в Ливан

Израиль направил вторую дивизию в Ливан

Взрывы произошли в районе Копенгагена, где расположено посольство Израиля

Вэнс и Уолз на дебатах обсудили внутреннюю политику и почти не коснулись международной повестки

Вэнс и Уолз на дебатах обсудили внутреннюю политику и почти не коснулись международной повестки

Что случилось этой ночью: среда, 2 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });