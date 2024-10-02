МИД РФ считает, что США с союзниками нацелены на милитаризацию АТР

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Москва отмечает линию Вашингтона на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим все больше тенденций, отмечаем устойчивый характер линии Вашингтона на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона при поддержке региональных и европейских союзников", - сказала она в ходе брифинга.

"Проводится активная работа по синхронизации действий ключевых американских опорных инструментов Азии и военно-политических союзов США и Японии; США, Японии и Республики Кореи; США, Японии и Австралии; альянс AUKUS - это США, Британия, Австралия с ядерным компонентом. Тройка США, Япония, Филиппины, а также Индотихоокеанская четверка - Япония, Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия", - напомнила Захарова.

"Особое место в американской системе так называемого расширенного сдерживания отводится четырехугольнику США, Япония, Австралия, Индия - так называемый QUAD. В фундамент этой структуры заложен силовой компонент", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "речь идет о регулярных военных учениях и перекрестных соглашениях между странами-участницами, которые призваны обеспечивать реализацию элементов военной, военно-технической и военно-политической кооперации".

"Тема показательна, что у процесса создания в АТР замкнутой на Соединенные Штаты Америки и на техокеанские архитектуры безопасности есть и вторая составляющая, а именно гражданская. При этом отбираются направления, нацеленные на военное измерение. Инициатива по морской безопасности, в том числе по контролю за водным пространством, высокотехнологические корзины, включая космос, искусственный интеллект. И в этом ряду усилия западников по увязке климата с безопасностью, что является ничем иным, как попыткой создания новых возможностей для реализации давней опасной идеи так называемых гуманитарных интервенций", - отметила официальный представитель МИД России.