США и ЕС раскритиковали решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Представители ряда государств и международных организаций подвергли критике решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата.

Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ночь на четверг выразил поддержку Гутерришу и раскритиковал решение Израиля.

"Мы поддерживаем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в его неустанных усилиях по достижению мира во всех конфликтах, особенно на Ближнем Востоке", - написал Боррель в соцсети X.

"Мы осуждаем неоправданные нападки на него", - добавил он.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в свою очередь заявил, что объявление Гутерриша персоной нон грата является политическим, а не юридическим шагом.

"Мы считаем заявление премьер-министра Израиля политическим, а также расцениваем его очередным выпадом в отношении представителей ООН со стороны израильских властей", - заявил Дюжаррик.

Он подчеркнул, что решение Израиля не повлечет последствий юридического характера, и что канцелярия Гутерриша продолжает контакты с Израилем.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер назвал объявление Гутерриша персоной нон грата непродуктивным. "Подобные шаги непродуктивны для улучшения положения Израиля в мире", - заявил он.

"ООН выполняет невероятно важную работу в Газе. Она выполняет невероятно важную работу в регионе. И ООН в лучшем своем проявлении может сыграть важную роль в обеспечении безопасности и стабильности", - добавил Миллер.

Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер признал наличие напряженности в отношениях Израиля с ООН, но подчеркнул, что решение израильских властей касательно Гутерриша "не особенно полезно, поскольку, в конечном счете, необходимо расширение, а не сужение переговорного процесса".

"Мы не должны лишаться каналов диалога, которые, возможно, могли бы способствовать поиску путей урегулирования конфликтов", - отметил Фишер.

В поддержку Гутерриша выступил и премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Я хочу выразить свою поддержку и поддержку правительства Испании моему другу Антониу Гутерришу. Я благодарю вас за приверженность поискам мира и непоколебимую приверженность принципам многостороннего сотрудничества и диалога в урегулировании конфликтов", - заявил Санчес.

К критике решения Израиля присоединились также и власти Португалии.

"МИД глубоко сожалеет о решении правительства Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Его миссия незаменима для обеспечения диалога и мира. Мы призываем правительство Израиля пересмотреть это решение", - говорится в заявлении португальского МИД, опубликованном в соцсети X.

ЮАР также выразила обеспокоенность в связи с этим шагом Израиля.

"С тревогой мы отметили, что Израиль объявил генерального секретаря ООН персоной нон грата. Южная Африка обращается к международному сообществу с призывом взять на себя обязательство соблюдать гуманитарное право, нормы в сфере обеспечения прав человека, а также цели и принципы Устава ООН для поддержания международного мира и безопасности", - говорится в заявлении властей ЮАР, опубликованном на сайте правительства.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя накануне на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку заявил, что объявление Гутерриша персоной нон грата - "это неслыханное и в высшей степени хамское решение, это пощечина не только ООН, но и всем нам". Он призвал членов СБ и ООН отреагировать на этот шаг.

Постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что Китай решительно поддерживает генерального секретаря в его работе, и выступил против обвинений со стороны Израиля, выдвинутых против него.

Постпред Франции Николя де Ривьер подчеркнул, что Гутерриш пользуется полной поддержкой и доверием Франции. Поддержку Гутерришу выразила также постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил значительное количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Накануне глава израильского МИД Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата, пояснив, что он не смог выступить с безоговорочным осуждением ракетного удара Ирана по Израилю.

"Я объявил генсека ООН персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну", - написал Кац в соцсети X.

Также Кац обвинил Гутерриша в том, что он до сих пор не осудил нападение движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и не предпринял попыток объявить ХАМАС террористической организацией.

В среду Гутерриш, выступая на заседании СБ ООН, заявил, что ситуация на Ближнем Востоке постоянно обостряется и призвал срочно остановить эскалацию.

Он отметил, что "смертоносный круг взаимного насилия необходимо прекратить".

"Неделю назад я проинформировал СБ ООН о вызывающей беспокойство ситуации в Ливане. Но с тех пор ситуация из плохой превратилась в еще намного более плохую", - сказал генсек ООН.

Он указал на острую необходимость не допустить полномасштабной войны в Ливане, так как она будет иметь серьезные и разрушительные последствия.

Говоря о ракетном ударе Ирана по Израилю, Гутерриш указал, что осуждает эти действия.