Сбой оборудования привел к значительным перебоям в работе аэропортов Германии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Около 70 авиарейсов задержаны или отменены в аэропорту Франкфурта - крупнейшем в Германии - из-за сбоя в работе наземного оборудования, передает в пятницу польская радиостанция Radio RMF FM.

По ее информации, аналогичная ситуация наблюдается во многих других аэропортах Германии.

Радиостанция приводит слова представителя компании "Люфтганза", который сообщил, что из строя вышли система управления воздушным движением и метеорадары. Из-за чего это произошло, он не сообщил, отметив, что ситуация не отразилась на дальнемагистральных рейсах.

Согласно последним данным, неисправность уже устранена, однако последствия сбоя могут ощущаться еще на протяжении многих часов.