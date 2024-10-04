Cisco купит долю в ИИ-стартапе CoreWeave при общей оценке в $23 млрд

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. инвестирует в стартап из сферы облачных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ) CoreWeave в рамках сделки с общей оценкой стоимости в $23 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Размер инвестиций Cisco не уточняется.

Ее руководство хочет обеспечить использование технологий компании в быстро растущем сегменте дата-центров, полагая, что сопутствующий рост активности в области передачи данных создает дополнительный спрос на ее продукцию, пишет американское агентство.

В сентябре оно сообщало об обсуждении CoreWeave так называемой вторичной транзакции, которая позволит сотрудникам и другим существующим акционерам стартапа продать акции на $400-500 млн.

Сделка близка к завершению, говорят источники Bloomberg.

Кроме того, CoreWeave рассматривает возможность проведения IPO в следующем году.

Компания одной из первых стала использовать в центрах обработки данных графические чипы Nvidia Corp., которые востребованы у разработчиков ИИ-приложений.

Наряду с Nvidia в число ее инвесторов входят Magnetar Capital, Coatue Management, Jane Street и Fidelity.

В мае CoreWeave привлекла акционерный капитал на $1,1 млрд c общей оценкой стоимости в $19 млрд.

Акции Cisco дорожают на 0,4% в ходе торгов в пятницу, Nvidia – на 0,1%.